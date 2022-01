VIDÉO - En Espagne, la traque des hélicoptères de la drogue

Interceptés par ces appareils, les trafiquants ont de plus en plus de mal à transporter la drogue par la mer. Ils décident donc de passer, eux aussi, par les airs. Sur des images de la Guardia Civil, un hélicoptère vole de nuit, toutes lumières éteintes. Il est pourtant repéré par les gardes qui le prennent en chassent. Ce procédé se montre désormais courant en Andalousie.

Dans le centre d’analyse et de lutte contre le trafic de drogue, une douzaine d’hommes travaillent en permanence et centralisent toutes les images et informations en lien avec le trafic dans la région. C’est ici que sont repérés les appareils. "Avec les hélicoptères, ils cherchent à rentrer dans les terres et à échapper à la grosse pression qu’on leur met sur la côte. Ils mettent environ deux heures à faire la traversée", explique Guillermo Alonso, porte-parole de la Guardia Civil.