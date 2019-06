Lutte contre l'antisémitisme : les Allemands appelés à porter la kippa ce samedi

Mais pour de nombreux représentants politiques, ces violences n’excusent pas la consigne donnée par Felix Klein. Car selon eux, cela équivaut à capituler face à la haine nazie. Ainsi, Joachim Herrmann, ministre de l’Intérieur de Bavière, a exhorté les juifs à ignorer cet avertissement afin de ne pas "renoncer aux règles de l'idéologie de droite". Bild va encore plus loin. Le quotidien le plus lu d'Allemagne, qui avait proposé en Une de son édition de lundi une kippa à découper, s’est montré particulièrement virulent sur le sujet. Dans un édito, en partie traduit par The Guardian, cette recommandation à ne pas afficher son judaïsme plus de 70 ans après la Shoah, est décrit comme un échec face à la propre histoire allemande.