Vers la fin de l'opération Barkhane en tant qu'"Opex" : mais de quoi parle-t-on ?

L'engagement de l'armée est décidé par le président de la République en Conseil de défense. Le chef de l'État choisit également le nom de l'opération. Le gouvernement doit ensuite en informer le Parlement dans les trois jours. Un débat parlementaire sans vote peut alors être organisé. Si l'intervention extérieure se prolonge au-delà de quatre mois, le gouvernement doit soumettre cette prolongation à l'autorisation du Parlement.

Depuis 1995, les armées françaises ont été engagées dans plus de 100 opérations extérieures. Si Emmanuel Macron a annoncé la fin de Barkhane, qui représente le plus grand contingent de soldats français à l'étranger avec 5100 militaires, d'autres opérations extérieures se poursuivent actuellement. C'est le cas par exemple de l'opération Chammal, qui se déroule en Irak et en Syrie et s'inscrit dans la lutte contre l'État islamique au sein d'une coalition internationale.