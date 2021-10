Luxembourg : la production et la consommation de cannabis dans la sphère privée bientôt autorisées

Le cannabis récréatif bientôt permis dans le Grand-Duché. Le Luxembourg va autoriser la culture de cannabis à domicile et sa consommation dans la sphère privée, a annoncé le gouvernement vendredi. Dès lors, chaque ménage aura droit de cultiver chez lui quatre plants de cannabis, ont précisé conjointement les ministres de la Santé, des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Justice. Par ailleurs, l'importation des graines sera possible et une production locale est en discussion.