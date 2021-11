"Merci de m'avoir tant appris" : l'hommage de Macron à Merkel en visite d'adieu en France

POLITIQUE - Le président français a rendu hommage au "parcours exceptionnel" de la chancelière allemande qui s'apprête à quitter le pouvoir après 16 ans de gouvernance.

"Merci de m'avoir tant appris" : Emmanuel Macron a salué avec émotion mercredi le "parcours exceptionnel" d'Angela Merkel en lui remettant, à Vougeot (Côte-d'Or) les insignes de la Grand' Croix de la Légion d'honneur, le grade le plus élevé. Une très sobre cérémonie a eu lieu au château du clos de Vougeot, près de Beaune, où a été organisée la visite d'adieu de la Chancelière qui achève son mandat à la tête de l'Allemagne après 16 ans de pouvoir. "Merci d'avoir accepté ce jeune président impétueux qui voulait tout bousculer", "merci de cette patience et de cette indulgence à mon égard", lui a encore dit Emmanuel Macron, dans un bref discours qui a donné à la cérémonie un tour plus personnel.

"Tu as accepté cette énergie, peut-être parfois cette insolence avec beaucoup de bienveillance et de sagesse et de cela j'ai appris", a-t-il poursuivi. Une allusion aux quelques différends qui sont survenu entre eux, lorsque la Chancelière, qui a travaillé avec quatre présidents français, lui a reproché des propos trop brutaux, par exemple lorsque le Français avait jugé l'Otan en "état de mort cérébrale". "Nous avons ensemble bousculé beaucoup de choses et fait beaucoup pour l'Europe, avant la crise et après la crise", a-t-il encore ajouté. "Depuis que tu es Chancelière, la France a appris à te connaître et à t'aimer", "durant toutes ces années, tu as contribué à garder l'Europe unie malgré tous les chocs", "c'est un magnifique destin européen", a-t-il conclu. Semblant heureuse de recevoir cette distinction, Angela Merkel a, elle aussi, remercié son hôte.

Une solide relation de confiance

"Ce qui était bien avec tous les présidents c'est qu’on a partagé les mêmes valeurs, même si au début on avait souvent des idées différentes. On a souvent réussi à se mettre ensemble et à faire plus que ce qu’on aurait pu faire tout seul", a-t-elle souligné. À l'issue, elle a pris dans les bras Emmanuel Macron sous les applaudissements de la vingtaine de personnes présentes. Le président lui a offert plusieurs cadeaux, dont le document attestant de sa première visite en France lorsqu'elle était porte-parole adjointe d'une délégation de RDA en 1990, avant la réunification.

Depuis la présidentielle de 2017, la relation entre Emmanuel Macron et Angela Merkel a considérablement évolué. Ils ont ainsi réussi, au fil du temps, à bâtir une solide relation de confiance, selon de nombreux témoins. Face au Covid-19, ils ont su resserrer leur liens pour conclure une alliance aboutissant en 2020 au plan de relance européen de 750 milliards d'euros, largement financé par des emprunts européens mutualisés. La Chancelière, qui quittera la politique après la constitution d'un nouveau gouvernement allemand attendue en décembre, avait deux heures plus tôt été accueillie par le président français dans le centre historique de Beaune, où une petite foule lui a manifesté un accueil enthousiaste, aux cris de "Angela" ou "Mutti" ("Maman"), le surnom affectueux que lui donnent les Allemands.

