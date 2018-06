VIDÉO - Macron offensif à l'égard de Trump : "On ne peut pas faire de guerre commerciale contre des alliés"

Ils ont voulu afficher un front commun face à Donald Trump, qui les vise par des mesures protectionnistes. Emmanuel Macron et Justin Trudeau, réunis au Canada en amont du G7, ont cherché l'équilibre en se voulant fermes mais ouverts au dialogue avec Donald Trump.





"On ne peut pas faire de guerre commerciale contre des alliés", a estimé Emmanuel Macron, en référence au taxes douanières mises en places par Washington sur l'acier et l'aluminium importé d'Union européenne, du Canada et du Mexique. Justin Trudeau trouve pour sa part "risible" que le président américain ait invoqué la sécurité nationale pour décider de ces taxes. Tous deux affirment que ces taxes auront des conséquences pour les travailleurs américains.





"Les Etats-Unis sont certes une grande puissance économique mais s'ils allaient plus avant vers une forme d'isolationnisme, d’hégémonie brutale (...), ce serait mauvais pour les Etats-Unis d'Amérique, pour leur image, pour le pays, à court, moyen et long termes, ce serait mauvais pour ses concitoyens, ça je crois que le président Trump le sait", a ajouté Macron.