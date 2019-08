Macron aux Français : "Nous devons répondre à l'appel de l'océan et de la forêt qui brûle"

Dos à l'océan, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français ce vendredi 24 août. Une allocution télévisée de 10 minutes en guise de préambule au sommet du G7. Résolution des conflits, situation de l'économie mondiale et lutte contre les inégalités. Le président de la République a détaillé quelques uns de thèmes qui seront abordés en ajoutant celui de l'environnement et de la préservation de la planète, dans le contexte des incendies en cours en Amazonie.





"Nous allons discuter des grands conflits, (...) des sujet qui vous touchent au quotidien." Défendre la paix face aux conflits en Iran, Syrie, Libye, Ukraine, voilà le premier sujet discuté autour de la table entre le président et ses homologues. Puis, en appelant à la "désescalade des tensions commerciales", Emmanuel Macron s'est efforcé de mettre l'accent sur la situation de l'économie mondiale. But affiché : "éviter cette guerre du commerce qui est en train de s'installer partout".





Autre enjeu de ce sommet, et de taille : la lutte contre les inégalités. Sur ce dossier, le président a annoncé vouloir associer d'autres pays extérieurs au G7, notamment l'Inde, l'Australie ou le Chili, mais aussi la société civile pour avoir de "vraies actions". La question des inégalités femmes-hommes, les partenariats entre les grandes puissances mondiales et l'Afrique ainsi que la question du numérique feront partie des discussions entre les sept pays, pour une "économie plus juste".