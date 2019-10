Macron aux îles Eparses, petit archipel au cœur des tractations diplomatiques entre la France et Madagascar

À LA LOUPE - Et si à l'occasion des 60e anniversaire de l’indépendance de la République de Madagascar en 2020, la France offrait la souveraineté d'un bout du territoire national ? Alors que le président Macron s'y déplace, mercredi 23 octobre, éclairage sur ce territoire niché dans l'océan indien.

Le Rassemblement national avait alors publié un communiqué dans lequel la formation d'extrême droite martelait son opposition à toute "tentative de remise en cause de la souveraineté française sur nos territoires ultramarins par des pays étrangers."

Lors de l’entrevue, Andry Rajoelina avait demandé "solennellement et officiellement" à Emmanuel Macron de "trouver une solution pour la gestion ou la restitution des îles Éparses à Madagascar, au nom des 25 millions de Malgaches", précisant qu’il connait sur ce dossier "les engagements" du président français. Une position malgache déjà exprimée par son prédécesseur à l’Assemblée générale de l’ONU en 2016 par Hery Rajaonarimampianina.

C'est que ce territoire, présumé riche en hydrocarbures, est aujourd'hui au centre de discussions entre Madagascar et la France. L'archipel de sept kilomètres de long est ainsi administré par la France et revendiqué par Madagascar depuis les années 70. Le sujet avait ainsi été évoqué le 29 mai dernier, quand le président malgache, Andry Rajoelina, avait été accueilli à l’Elysée par Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron fait un très fugace passage sur les îles Eparses, mercredi 23 octobre, pour un voyage à l'importance diplomatique insoupçonnée. Le président de la République a indiqué qu'il s'y rendrait en compagnie de "plusieurs scientifiques sur ce territoire extrêmement stratégique dans la région pour marquer [son] engagement en faveur de la biodiversité et le choix d'aller au bout de la protection de ce territoire et de le sanctuariser pleinement."

Les îles Éparses regroupent au total cinq îles : Bassas da India, Les Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Tromelin, toutes situées dans le canal du Mozambique. L’Etat de Madagascar conteste la souveraineté française des quatre premières îles, étant elle réclamée par Maurice.

L’administration des îles Éparses fut attribuée au ministère de l’Outre-mer par un décret pris le 1er avril 1960, un mois et demi avant l’indépendance de Madagascar. Le statut des îles Éparses ne change pas jusqu’en 2005, date à laquelle elles sont rattachées au préfet administrateur des TAAF, les Terres australes et antarctiques françaises, basé à la Réunion. Ces cinq îlots sont inhabités, à l’exception d’une présence militaire et scientifique.