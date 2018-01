Macron et May signent un traité sur le contrôle de l'immigration à leur frontière, notamment à Calais

Estimant que la situation n'était "pas satisfaisante à Calais", Emmanuel Macron a assuré que ce nouveau Traité de Sandhurst -du lieu où les deux dirigeants se sont rencontrés- permettrait "d'améliorer la gestion technique, opérationnelle de cette frontière commune". "Cela va nous permettre de changer en profondeur les choses, aussi pour mineurs vulnérables, (...) d'avoir une approche plus humaine, plus efficace, et de préserver la qualité de notre frontière commune", a-t-il ajouté.





"Nous renforcerons les infrastructure de sécurité avec davantage de vidéosurveillance, des clôtures et des technologies infrarouges à Calais et dans d'autres postes frontières", a de son côté assuré Theresa May.