Macron et Poutine vont s'entretenir avant la finale de la Coupe du monde : ce dont ils vont parler

Présents tous les deux dans les tribunes du stade Loujniki pour assister à la finale de la Coupe du monde, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron vont s'entretenir avant la rencontre pour évoquer plusieurs dossiers internationaux. Au programme de cette discussion, on compte des sujets diplomatiques impliquant la Russie, notamment le cas de l'Iran, de la Syrie et de l'Ukraine. Pour ce dernier pays, un sujet sensible devrait être abordé : celui du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov.





Celui-ci est en grève de la faim depuis 63 jours, après avoir été condamné par la justice russe à 20 ans de camp en Sibérie pour "terrorisme" et "trafic d'armes" à l'issue d'un procès qualifié de "stalinien" par Amnesty International. Le cinéaste, qui aurait perdu 15 kilos depuis le début de sa grève de la faim était connu pour son opposition à l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, et réclame depuis le 14 mai la libération de tous les "prisonniers politiques" ukrainiens en Russie.