Macron se rendra au Rwanda fin mai pour "écrire une nouvelle page"

La veille, le président rwandais avait estimé au cours d’une interview pour France 24 et RFI que les deux pays "disposaient désormais de bonnes bases" et pouvaient "aller de l’avant". La question du rôle de Paris avant, pendant et après les tueries a longtemps empoisonné le dialogue entre les deux pays, conduisant même à une rupture des relations diplomatiques avec Kigali entre 2006 et 2009.