Macron sur les attaques de Matteo Salvini : "Tout ça n'a aucun intérêt"

Pour Emmanuel Macron, les critiques formulées par les dirigeants italiens Luigi Di Maio et Matteo Salvini n'ont "aucun intérêt". "Je ne vais pas répondre. La seule chose qu'ils attendent, c'est ça (...) Bon courage et bonne agitation", a déclaré au Caire le président face à la presse. Et de glisser au passage un tacle à ses détracteurs : "Le peuple italien est notre ami et mérite des dirigeants à la hauteur de son histoire".





Pour mémoire, Salvini avait tancé le président via sa page Facebook : "Je suis proche, avec tout mon cœur et tout mon travail, du peuple français, de millions d'hommes et de femmes qui vivent en France avec un très mauvais gouvernement et un très mauvais président de la République". Quant au vice-Premier ministre Luigi Di Maio, il avait estimé dimanche dernier que la France appauvrissait l’Afrique et qu’elle encourageait les migrants à gagner l’Europe par sa politique de "colonisation". Des propos qui avaient provoqué la convocation au Quai d’Orsay de l’ambassadrice de l’Italie en France.