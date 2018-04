Macron - Trump : des gestes d'amitié appuyés

Emmanuel Macron et Donald Trump ont multiplié les marques de sympathie depuis mardi 24 avril : des tapes sur l'épaule, des accolades appuyées, des bises. Une gestuelle qui n'a pas échappé aux médias et aux humoristes américains. Entre le baisemain, summum de la classe française, et la claque virile dans le dos, les couples Trump et Macron ont renforcé leur image d'amis.



