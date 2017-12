Madagascar, l'île aux parfums

Il fait partie des cadeaux les plus offerts à Noël. Un parfum se trouvera sûrement sous votre sapin cette année. Depuis des décennies, l'ylang-ylang inspire les plus grandes maisons de parfumerie. Direction l'Océan Indien à Madagascar, l'île en est le deuxième producteur mondial. Le pays compte comme clients Nina Ricci, Guerlain ou encore Saint Laurent.



