Made in France : des Montbéliardes à l'assaut de la Russie

Suite à la crise en Ukraine, la Russie ne peut plus importer de produits agricoles venant de l'Union européenne et les produits laitiers tricolores ne se trouvent plus dans les grandes surfaces russes. De ce fait, le pays a décidé de les produire sur son sol. Des vaches montbéliardes y sont élevées et des spécialistes tricolores font le déplacement pour aider à la production de produits laitiers.



