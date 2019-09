Madrid, championne européenne des transports en commun

JT 20H - Les Madrilènes ont trouvé un moyen pour fluidifier le trafic. Ils ont construit des stations autour de la ville, où se rejoignent bus de banlieue, bus de centre-ville, métros et taxis.

La question du transport est devenue la bête noire de certaines métropoles. En Europe, l'une d'elles semble avoir trouvé la solution. Madrid a créé un vaste réseau qui a libéré ses habitants des interminables bouchons. Plus de 400 lignes de cars partant d'un peu partout en banlieue, directement connectées aux bus urbains et aux lignes de métro. Ainsi, il faut à peine une minute pour passer d'un mode de transport à un autre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.