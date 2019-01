Immeuble effondré en Russie : un bébé retrouvé vivant après 35 heures sous les décombres par -20°C

Le gouverneur de la région Boris Dubrovski a décrété une journée de deuil pour le mercredi 2 janvier, avec drapeaux en berne et annulation des spectacles de divertissement, la catastrophe plongeant la Russie dans une atmosphère sombre au moment où se déroulent traditionnellement autour du Nouvel An les plus grandes festivités de l'année.





Le président Vladimir Poutine s'est rendu lundi immédiatement sur les lieux, où l'explosion a laissé des centaines de résidents sans abri par un temps glacial.





Située dans la région de l'Oural riche en minerais, Magnitogorsk, qui compte 400.000 habitants, abrite l'une des principales aciéries du pays.





Les enquêteurs ont ouvert une enquête criminelle sur l'accident. Le service de sécurité du FSB a confirmé que l'explosion était le résultat d'une explosion de gaz.