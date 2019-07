Mais pourquoi le président brésilien a-t-il préféré se rendre chez le coiffeur plutôt que de rencontrer Jean-Yves Le Drian ?

Quelques heures avant le rendez-vous manqué, le président d'extrême-droite évoquait un entretien avec "le premier ministre français, si je ne me trompe pas, pour traiter de problèmes tels que l’environnement (...) Il ne devra pas me manquer de respect. Il devra comprendre que le gouvernement au Brésil a changé. La soumission des précédents chefs d’Etat envers le premier monde n’existe plus".