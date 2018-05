Nouvelle maison de l'horreur en Californie : des enfants "frappés, étranglés, mordus, soumis à la torture"

L'intérieur de cette maison, d'apparence proprette, est un véritable cloaque. Les photos qui sont parues dans la presse depuis montrent des chambres sans dessus dessous, une salle de bain dont le sol est recouvert de déjections humaines et animales. Sur place, neuf autres enfants, âgés de 4 mois à 12 ans, sont retrouvés : ils dorment tous dans la même chambre et vivent dans "des conditions épouvantables et dangereuses" selon la police locale. Ina Rogers, âgée de 30 ans, et son mari Jonathan Allen, 29 ans, sont aussitôt interpellés, leurs enfants placés et une enquête ouverte.





"De manière continue, les enfants étaient frappés, étranglés, mordus, visés avec des armes telles que des arbalètes et des pistolets à air comprimé, frappés avec des armes telles que des bâtons et des battes de baseball, soumis à la torture du 'waterboarding' (simulation de noyade)", selon l'acte d'accusation établi par le parquet que l'AFP a pu consulter. Certains ont également été brûlés avec de l'eau bouillante, selon la même source.