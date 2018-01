Maison de l'horreur en Californie : les enfants ont subi "un calvaire extrêmement traumatisant"

Ils ont été retrouvés affamés et enchaînés par leurs parents. Une longue prise en charge sera nécessaire pour reconstituer psychologiquement les enfants du couple Turpin, torturés à leur domicile en Californie, ont averti mardi 16 janvier des experts. Ces spécialistes ont livré en conférence de presse quelques détails sur les treize frères et soeurs séquestrés dans une "maison de l'horreur" et libérés dimanche à Perris, une petite ville située à une centaine de kilomètres au sud-est de Los Angeles (Californie).





Les victimes, âgées de 2 à 29 ans, ont été hospitalisées. Sept membres de cette fratrie sont des adultes que les enquêteurs ont d'abord pris pour des mineurs, étant donnés leur fragilité et leur aspect chétif. "Ils sont petits et il est très clair qu'ils sont dénutris", a décrit Mark Uffer, responsable d'un centre médical local. "Ils ont enduré un calvaire extrêmement traumatisant".