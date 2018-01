"Maison de l'horreur" en Californie : "les enfants étaient très pâles", les voisins de la famille Turpin "dévastés"

D'après le témoignage de l'adolescente qui a donné l'alerte, certains de ses frères et soeurs étaient attachés avec des chaînes et des cadenas. D'autres voisins indiquent ainsi à CNN ne jamais avoir vu les plus jeunes enfants de la fratrie. Pour les autres, ils "avaient la peau très pâle, comme s'ils n'avaient jamais vu le soleil". Selon Kimberly Milligan, ils étaient maigres et semblaient souffrir de malnutrition.





Cette habitante de Perris se souvient d'une scène, à l'époque de Noël il y a deux ans, alors qu'elle complimentait certains des enfants qui installaient les décorations devant la maison. "Ils se sont figés", dit-elle, "comme s'ils étaient morts de peur. On voyait qu'ils étaient terrifiés". Elle ne les avait plus revus ensuite. Elle ne les a jamais vus jouer dans le jardin non plus. "Je pensais qu'ils suivaient des cours à domicile. Vous sentez que quelque chose ne va pas mais vous ne voulez pas penser trop de mal des gens", ajoute-t-elle au Los Angeles Times. Une bienséance que certains regretteront peut-être d'avoir eue.