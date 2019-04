"Maison de l'horreur" en Californie : perpétuité pour les époux Turpin, accusés d'avoir torturé leurs enfants

C'est l'une de leurs filles, âgée de 17 ans, qui a donné l'alerte en janvier 2018 après avoir échappé à la surveillance de ses parents en fuyant par la fenêtre. "Je ne suis jamais sorti. Je ne sors pas beaucoup", avait-elle déclaré à la police par téléphone. "Parfois, je me réveillais et je ne pouvais pas respirer à cause de la saleté dans la maison", avait poursuivi la jeune fille.