Maladie de Charcot : l’homme qui avait popularisé l'Ice Bucket Challenge est décédé

Ancien joueur de baseball de haut niveau, marié et père d'une petite fille, Pete Frates était ainsi devenu le symbole de la lutte contre la maladie de Charcot. Bien que de plus en plus diminué, il se déplaçait autant que possible pour assister à des événements publics et rappeler à tous l'existence de cette maladie assez rare, qui touche environ 16.000 personnes aux Etats-Unis et un nombre comparable de personnes en Europe, selon ALS Association, qui soutient les personnes atteintes de la maladie de Charcot et la recherche médicale. "C'était une lueur d'espoir pour tous", a commenté sa famille dans un communiqué mis en ligne sur son site officiel.

A l’annonce de son décès, de nombreuses personnes lui ont rendu hommage, dont Mitt Romney, ancien candidat à la présidentielle américaine, et Elisabeth Warren, candidate pour la primaire démocrate.