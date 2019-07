Maladie de Lyme : les députés américains veulent savoir si le Pentagone a exposé la population à des tiques contaminées

La chambre des représentants américaine a demandé mardi l'ouverture d'une enquête afin de savoir si le Pentagone a exposé ou non des Américains à la maladie de Lyme. Aux États-Unis, cette maladie se propage depuis des décennies, touchant désormais plus de 300.000 américains chaque année, mais les théories accusant le gouvernement d'avoir propagé la maladie de Lyme à cause d'expérimentations sur des armes biologiques sont considérées comme complotistes.