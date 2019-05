Malaisie : une adolescente se suicide après un sondage sur Instagram

Ching Yee Wong, la responsable de la communications d'Instagram pour l'Asie Pacifique, a transmis ses condoléances à la famille. Elle a reconnu que le réseau social détenu par le groupe Facebook avait "l'importante responsabilité de s'assurer que les gens qui utilisent Instagram se sentent en sécurité et soutenus". Et elle a appelé ceux qui y recourent "à utiliser les outils de signalement et à contacter les services d'urgence s'ils voient que la sécurité de quelqu'un est en danger".





Cette affaire rappelle la polémique suscitée par la mort de Molly Russell, une adolescente britannique qui s'était suicidée en 2017 à l'âge de 14 ans après avoir visionné des contenus liés à l'automutilation et au suicide sur Instagram. Elle avait suscité un vaste débat sur l'usage des réseaux sociaux par les enfants et sur la régulation des contenus.