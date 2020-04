Malédiction des Kennedy : la petite-nièce de JFK et son fils annoncés morts

Dans un long message sur Facebook vendredi 3 avril, le mari de Maeve, David McKean, a partagé la nouvelle la mort de sa femme et de son fils, alors que leurs corps n'ont pas encore été retrouvés. "Il paraît clair que Maeve et Gideon sont morts. Malgré les efforts héroïques des garde-côtes et des autorités locales, la décision a été prise de suspendre les recherches pour la nuit. Cela fait plus de 24 heures qu'ils ont disparu et les chances de les retrouver vivants sont infimes", a-t-il écrit.

Dans son post, David McKean a donné plus de précisions sur les circonstances du drame. "Nous étions en quarantaine dans une maison vide appartenant à Kathleen, la mère de Maeve, sur la baie de Chesapeake, espérant donner à nos enfants plus d'espace, que nous n'avons à la maison à Washington DC, pour courir partout. Gideon et Maeve jouaient au kickball près de la petite crique peu profonde derrière la maison, et l'un d'eux a jeté la balle dans l'eau", a-t-il raconté. "Ils sont montés dans un canoë, voulant simplement récupérer la balle, et ont été poussés par le vent ou la marée dans la baie. Environ 30 minutes plus tard, ils ont été aperçus par un témoin depuis la terre ferme, qui les a vus loin du rivage et a appelé la police. Après ça, ils n'ont pas été revus. Les garde-côtes ont récupéré leur canoë, vers 18h30, qui avait chaviré à des kilomètres du point de départ."