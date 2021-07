Malgré des records quotidiens de mortalité, la Russie rejette l’idée d'un confinement

Si l’épidémie s’emballe en Russie et provoque de lourds bilans humains, les autorités ne changent pas de stratégie et ne souhaitent pas mettre en place de confinement de la population. "Personne n’en veut de confinement et (la question) n’est pas évoquée. Pour qu’elle ne le soit pas, nous devons tous nous faire vacciner au plus vite", a affirmé devant la presse le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov, ce vendredi 2 juillet.