Malgré deux mois d'efforts, la Californie ne contrôle plus le virus

Elle se distinguait pourtant par une remarquable prudence dans sa gestion de la crise sanitaire. Premier des 50 Etats à avoir instauré l'état d'urgence et à confiner sa population début mars, la Californie n'a consenti à rouvrir son économie que sur la pointe des pieds à la différence de ses voisins comme le Texas ou la Floride. Début mai, l'épidémie semblait même y être sous contrôle avec environ 2.200 morts et 55.00 cas positifs, un faible ratio par rapport à sa population.

Six semaines plus tard, le scénario tourne à la catastrophe : le bilan est passé à près de 200.000 cas et plus de 5.700 décès et les hospitalisations ont bondi de 32 % ces deux dernières semaines, atteignant les 4.240 personnes. Et le nombre de cas positifs journaliers explose, avec un nouveau record établi mardi 24 juin de 7.149 nouvelles contaminations. La situation sanitaire est la plus problématique dans le comté de Los-Angeles, principal foyer de contamination, avec plus de 90.000 cas positifs à ce jour. Sur Twitter, Gavin Newsom, gouverneur démocrate de Californie, multiplie ces derniers jours les appels à la prudence, enjoignant les Californiens à ne pas être "égoïstes" et à porter un masque.