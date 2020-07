Malgré le mur et ses nombreuses sorties polémiques, Trump loue la relation entre les Etats-Unis et le Mexique

Les deux dirigeants n'ont annoncé aucune initiative nouvelle, s'en tenant à la célébration du nouveau traité de libre-échange nord-américain, en dépit de l'absence remarquée du Premier ministre canadien Justin Trudeau. "Notre coopération est fondée sur la confiance et le respect mutuel", a lancé Donald Trump. Le même Donald Trump qui durant sa campagne de 2016 avait lancé une violente charge contre des "violeurs" venus du Mexique, et promis de faire payer à son voisin du Sud la construction d'un mur frontalier pour lutter contre l'immigration clandestine.

Des tensions ? Quelles tensions ? Si les relations entre les Etats-Unis et le Mexique ne semblent guère être au beau fixe depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, le président américain et son homologue mexicain Andres Manuel Lopez Obrador n’en ont pas moins rivalisé d’amabilité mercredi 8 juillet, pour leur premier tête-à-tête à Washington.

"Je suis ici pour dire aux Américains que leur président nous a traités avec gentillesse et respect", a affirmé en écho celui qui est surnommé "AMLO". "Nous sommes amis et nous resterons amis", a-t-il ajouté, se félicitant d'avoir déjoué les pronostics de ceux qui leur promettaient une relation tendue.

L'objectif et le calendrier de cette visite - la première à l'étranger d'"AMLO" depuis son arrivée au pouvoir il y 18 mois - ont suscité des interrogations et de vives critiques des deux côtés de la frontière. Une dizaine d'élus hispaniques du Congrès ont réclamé - en vain - son annulation, jugeant que l'entrée en vigueur du nouveau traité, qui remplace et modernise l'Aléna de 1994, n'était qu'un prétexte. Pour eux, le véritable objectif du président était de "détourner l'attention de la crise du coronavirus" et de dissimuler "son échec à répondre de manière adéquate à la pandémie".

Pour l'élu démocrate de Chicago Chuy Garcia, né au Mexique, Donald Trump cherchait avant tout, à l'approche de l'élection, une jolie photo avec Lopez Obrador pour faire oublier "quatre années d'insultes, d'attaques et de politiques désastreuses" pour les Latinos.