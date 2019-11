Mali : 49 soldats tués dans une attaque, l'armée impuissante face à la menace djihadiste

Malgré le fait qu'elle n'a pas encore été revendiquée et que ses circonstances demeurent inconnues, cette nouvelle attaque sonne comme un camouflet pour le pouvoir malien. Ce dernier semble en effet impuissant depuis 2012 et les insurrections à répétition des indépendantistes, des salafistes et des djihadistes. Certes, ces derniers en ont été en grande partie chassés ou dispersés à la suite du lancement en janvier 2013 - à l'initiative de la France - d'une intervention militaire. Mais la présence française demeure, car les violences ont non seulement persisté mais se sont propagées du nord vers le centre et le sud du Mali, puis au Burkina Faso et au Niger voisins. Elles se mêlent souvent à des conflits intercommunautaires, et on fait des centaines de morts.

S'il se veut rassurant et prêche l'unité nationale derrière son armée, le gouvernement a prolongé en octobre l'état d'urgence, instauré depuis 2015. Le président Ibrahim Boubacar Keïta l'a reconnu lui-même : "nos moyens deviennent limités". L'impuissance du pouvoir politique influe par ailleurs sur le contexte social, car les Maliens manifestent de plus en plus contre la présence des forces française et onusienne. Une cinquantaine de conteneurs de l'ONU ont été pillés en octobre.