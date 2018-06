Mali : l'otage française Sophie Pétronin apparaît dans une nouvelle vidéo

Interrogé sur France Info jeudi matin, son fils Sébastien s'est dit soulagé d'avoir vu ces images qui montre, pense-t-il, que sa mère est "en bonne santé". Il a cependant précisé n'avoir vu que des captures d'écran de la vidéo. Il a également pointé "l'ambiguïté" de la situation, le Quai d'Orsay lui ayant précédemment indiqué n'avoir pas établi de contact avec les ravisseurs.

Début mars, le même groupe djihadiste avait déjà diffusé une vidéo, plus courte, dans laquelle l'otage ne s'exprimait pas.





Aucun groupe n'avait tout d'abord revendiqué le rapt, jusqu'à ce qu'en juillet 2017, la principale alliance djihadiste du Sahel, liée à Al-Qaïda, diffuse une vidéo montrant six étrangers enlevés au Mali et au Burkina Faso entre 2011 et 2017, dont Sophie Pétronin, qui dirigeait une association d'aide à l'enfance. A la fin de l'enregistrement apparaîssait également la religieuse colombienne Gloria Cecilia Narvaez Argoti, enlevée en février 2017 au Mali, qui s'adresse en français au pape François.