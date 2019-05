Mali : le fils de Sophie Pétronin, la Française otage depuis 3 ans, veut se rendre sur place

Sophie Pétronin, à la tête d'une association d'aide à l'enfance, a été kidnappée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao, dans le nord du Mali. La dernière vidéo où est apparue la septuagénaire a été reçue mi-juin 2018. Elle y apparaissait très fatiguée, le visage émacié, et en appelait au président Emmanuel Macron. Dans une autre vidéo publiée le 11 novembre, où elle n'apparaissait pas, ses ravisseurs affirmaient que son état de santé s'était dégradé.





Le fils de Sophie Pétronin a, lui aussi, réagi aux événements de ces dernières heures. L'occasion pour Sébastien Chadaud-Pétronin de préciser sur LCI qu'il allait prochainement se rendre au Mali. "Je vais me rendre là bas, j'assume mes responsabilités. Je veux reprendre le dialogue, je veux croire encore possible une trêve, un espoir de libération."

On a laissé quatre mois au chef des armées, Emmanuel Macron, pour reprendre le dossier en main. Je n'ai aucune nouvelle. Et j'ai toutes les raisons de croire aussi par cet enlèvement de deux Français qu'aucune ouverture n'est possible." Et d'ajouter : "Je n'ai aucune preuve de vie récente."