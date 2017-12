"Le gouvernement a abandonné ma mère", s'indigne le fils de l'otage Sophie Pétronin

Rien depuis juillet. Aucune nouvelle. "Aujourd'hui, pour tout vous dire, on n'a pas d'avancée, pas non plus de preuve de vie. La seule trace de vie qu'on ait eue, c'est cette vidéo du 1er juillet", a déclaré lundi à l'AFP l'un de ses neveux, Lionel Granouillac. Sophie Pétronin dirigeait une association d'aide aux orphelins quand elle a été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao, dans le nord du Mali. Un an plus tard, sa famille se dit "démunie". "Elle a 72 ans, sa santé est un gros point d'interrogation, donc des messages ont été passés (au gouvernement français) disant qu'il fallait peut-être accélérer les choses", a insisté son neveu.