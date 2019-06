Mali : un village dogon "rasé" par des assaillants, une centaine de morts

Le Mali à nouveau touché par un massacre d'une rare cruauté. Deux mois et demi après un massacre de 160 Peuls, le village de Sobane-Kou, dans le centre du pays, a été "rasé" par des hommes armés non identifiés, selon un élu local. Le bilan est lourd : au moins une centaine d'habitants ont été tués parmi les 300 que compte habituellement cette localité.





"Nous avons pour le moment 95 civils tués, les corps sont calcinés, nous continuons de chercher des corps", a déclaré sous le couvert de l'anonymat un élu de la commune où se situe le village de Sobane-Kou. "Selon les civils, ce sont des hommes armés qui sont venus tirer, piller et brûler. C'est vraiment la désolation". "C'est un village dogon qui a été quasiment rasé", a expliqué une source sécuritaire malienne. De son coté, l'association de chasseurs dogons Dan Nan Ambassagou "a constaté (lundi) avec beaucoup d'indignation l'attaque barbare et ignoble commise sur le village de Sobane" et "condamne avec la dernière énergie cet acte terroriste et génocidaire intolérable".