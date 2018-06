Mali : les soldats tricolores sur tous les fronts

Ce samedi 23 juin, on a célébré la journée nationale des blessés de l'Armée de terre. Des soldats qui, ces dernières années, ont été majoritairement touchés dans le cadre l'opération Barkhane au Sahel. Là-bas, on compte encore 4500 soldats tricolores. La région a été relativement stabilisée, même si cet équilibre est terriblement fragile.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.