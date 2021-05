Mali : pour les journalistes, "impossible de travailler de façon indépendante"

Six mois après la libération de la dernière otage française, Sophie Pétronin, un journaliste français, Olivier Dubois, affirme avoir été kidnappé début avril au nord du Mali par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Dans une vidéo d'une vingtaine de secondes, il s'adresse à sa famille, à ses amis et aux autorités françaises "pour qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour me faire libérer". La provenance de ce document, qui circule depuis ce mercredi sur les réseaux sociaux, est toujours indéterminée et est "actuellement en cours d'authentification" a indiqué Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, mercredi. Le Quai d'Orsay a de son côté confirmé la disparition de ce journaliste freelance, collaborant notamment avec Libération et Le Point.

Selon l'ONG Reporters sans frontières (RSF), que nous avons contactée, Olivier Dubois se révèle être "un fin connaisseur du Mali". "Il est aguerri, il n’est pas parti dans cette région sans connaissance du terrain", assure Pauline Adès-Mevel, porte-parole de l'ONG. Pour autant, travailler dans cette zone de manière indépendante est "pratiquement impossible depuis des années", indique le grand reporter et chef du service étranger de TF1, Michel Scott. "Les journalistes qui le veulent le font de manière encadrée, avec l’armée française et un maximum de sécurité", rapporte-t-il.