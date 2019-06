Mali : pourquoi les attaques meurtrières se multiplient entre les communautés

Les deux ethnies cohabitent depuis des siècles au centre du Mali, au gré des circonstances politiques. Les Dogons, eux, sont pour la plupart des agriculteurs, occupant des plaines. Les Peuls sont quant à eux des éleveurs. Les deux ethnies ont toujours été amenées à commercer, même si des tensions existaient en raison de la raréfaction des points d’eau et des ressources naturelles. Elles se sont exacerbées à partir de 2015 à cause du djihadisme : la katiba Macina du prédicateur Amadou Koufa est apparue dans la région, et des djihadistes ont commencé à accuser certains éléments dogons (et bambaras) de collaborer avec l'armée. Ils ont donc commencé à les éliminer.





"Même si ces attaques étaient très ciblées, les milices ont considéré que chaque Dogon ou chaque Bambara touché, c'est comme si c'était la communauté qui était attaquée, donnant lieu à des représailles contre les communautés peules, soupçonnées de collaborer avec les djihadistes", a expliqué à l'AFP Ibrahim Yahaya Ibrahim, analyste à l'International Crisis Group. Et d'ajouter : "Aujourd'hui, c'est une situation qui est alimentée par la peur, la peur que ce soit l'autre qui attaque le premier, et un sentiment de vengeance. Il y a aussi un élément de banditisme et un désir de s'accaparer des terres."