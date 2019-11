Mali : qui sont les treize militaires français tués dans une collision d'hélicoptères ?

C'est aux confins du Mali que, lundi soir, une "opération de combat" a tourné au drame pour l'armée française. Treize militaires de l'opération Barkhane ont trouvé la mort dans la collision accidentelle de deux de leurs hélicoptères. Rapidement, le ministère des Armées a communiqué le nom des treize militaires.

Parmi eux figurent sept soldats du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau : le capitaine Nicolas Mégard, le capitaine Benjamin Gireud, le capitaine Clément Frisonroche, le lieutenant Alex Morisse, l'adjudant-chef Julien Carette et le brigadier-chef Romain Salles de Saint-Paul et le lieutenant Pierre Bockel. Ce dernier est le fils de l'ancien ministre et sénateur centriste français Jean-Marie Bockel, a confirmé ce dernier à l'AFP.