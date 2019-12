Mali : un militaire français grièvement blessé dans l'explosion d'une mine artisanale

Nouveau coup dur pour les forces tricolores au Mali. Un militaire français a été grièvement blessé, samedi 7 décembre, dans l'explosion d'une mine artisanale, a annoncé l'état-major des armées, confirmant une information de Radio France Internationale (RFI).

"Son véhicule blindé a été frappé par un engin explosif improvisé" lors d'une opération à In Figaren, à l'est d'Ansongo, dans la région du Liptako située aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso, a indiqué le colonel Frédéric Barbry. C'est dans cette région qu'étaient morts les 13 soldats français tués dans une collision d'hélicoptères. Le militaire blessé doit être évacué vers la France "dans les prochaines heures", a-t-il ajouté, sans plus de précisions.