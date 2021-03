Mali : une enquête de l'ONU conclut qu'une frappe française a tué 19 civils en janvier

La Minusma "recommande" aux autorités maliennes et françaises de diligenter "une enquête indépendante, crédible et transparente". Elle préconise d'examiner les processus préalables aux frappes, voire de les modifier. Elle recommande aussi aux Français et aux Maliens de chercher à établir les responsabilités et d'octroyer le cas échéant une réparation aux victimes et à leurs proches.

Une enquête des Nations unies conclut qu'une frappe aérienne conduite par l'armée française au Mali en janvier a tué 19 civils réunis pour un mariage, et non pas seulement des djihadistes, comme l'a soutenu Paris jusqu'alors, selon un rapport. Au terme de l'enquête menée par la Division des droits de l'Homme de la Mission de l'ONU au Mali (Minusma), appuyée par la police scientifique des Nations unies, sur les événements survenus le 3 janvier près de Bounti (centre), la Minusma "est en mesure de confirmer la tenue d'une célébration de mariage qui a rassemblé sur le lieu de la frappe une centaine de civils parmi lesquels se trouvaient cinq personnes armées, membres présumés de la Katiba Serma", assure le résumé du rapport, consulté par l'AFP.

Un peu plus de trois semaines après cette tragédie, des enquêteurs de la Mission de l'ONU au Mali (Minusma) s'étaient rendus fin janvier sur les lieux de cette frappe aérienne française, dans le centre du pays. Avant de se rendre dans le village de Bounti, les enquêteurs avaient déjà "interrogé de nombreux témoins, ainsi que des blessés" et "passé plusieurs jours à Douentza et Mopti", deux villes du centre du pays, selon le communiqué.

Juste après la frappe du 3 janvier, des habitants de Bounti et une association peule ont affirmé que celle-ci avait tué une vingtaine d'habitants lors d'un mariage dans ce village rural. Les autorités françaises et maliennes avaient martelé que les avions de chasse français ont visé et éliminé des dizaines de jihadistes et qu'il n'y avait ni mariage, ni femmes, ni enfants.