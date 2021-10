Mali : une femme tuée par l'armée française lors d'une poursuite

Une femme est décédée mardi dans la région de Gossi, dans le nord du Mali, lors d'une opération menée par des militaires français. Selon un communiqué de l'état-major, "deux individus à moto" ont été repérés lors d'une mission de reconnaissance franco-malienne "dans une zone où des éléments d'un groupe armé terroriste avaient été détectés à l'est de Gossi". "À la vue des soldats français et maliens, les deux individus ont abandonné la moto" et se sont enfuis vers un sous-bois, laissant derrière eux - près du véhicule - un "fusil d'assaut abandonné, des munitions et un sac militaire".