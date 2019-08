Malte : 356 migrants secourus à bord de l'Ocean Viking autorisés à débarquer, la France en accueillera 150

"Ce blocage de 14 jours de l'Ocean Viking a été choquant. Les États européens et leurs sociétés civiles ne peuvent accepter qu'une telle situation puisse se reproduire. SOS Méditerranée et MSF retourneront en mer le plus vite possible : tant que des personnes seront en situation de détresse en mer Méditerranée et tant que les États ne prendront pas leurs responsabilités, la société civile et les sauveteurs prendront la mer afin de tenter d'empêcher des personnes qui fuient la Libye de se noyer", ajoute Frédéric Penard.





Après l'opération de transfèrement des 356 migrants, l'Ocean Viking est reparti vers Marseille, son port d'attache. Le Premier ministre maltais Joseph Muscat, après avoir expliqué les conditions de transfèrement, à savoir en pleine mer, hors des eaux territoriales maltaises, a précisé que les 356 rescapés seront répartis entre "la France, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Roumanie", soulignant qu'"aucun ne restera à Malte".