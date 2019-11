Malte : deux ans après le meurtre d'une journaliste, le pouvoir éclaboussé par le scandale

Retour sur l'origine de ce scandale. Le meurtre de Daphne Caruana remonte au 16 octobre 2017. La voiture de la journaliste d'investigation avait été piégée alors qu'elle enquêtait sur la corruption au plus haut niveau. Décrite comme une "WikiLeaks à elle toute seule", elle s'était intéressée à la partie maltaise de l'enquête des Panama Papers.

Ses recherches l'ont conduite à découvrir des éléments compromettants pour les deux membres de l'exécutif Konrad Mizzi et Keith Schembri. Selon les documents mis au jour par la journaliste désormais assassinée, le premier, actuel ministre du Tourisme de l'île (à l'époque ministre de l'Énergie) et le second, donc chef de cabinet de Muscat, détenaient des sociétés panaméennes sur lesquelles plusieurs milliers d'euros par jour avaient été versés par une société de Dubaï pour des services non précisés. En clair, les deux hommes sont soupçonnés d'avoir reçu des pots-de-vin.