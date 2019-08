Manche : les autorités interceptent 30 migrants qui tentaient de traverser

Ils seraient de nationalité iranienne et irakienne et six seraient "blessés", selon une source proche des secours. Les migrants ont été ramenés à Calais par un patrouilleur des garde-côtes de la douane française et remis à la police aux frontières, aux gendarmes maritimes et aux sapeurs-pompiers vers 18h00.





Des migrants tentent régulièrement de traverser depuis le littoral français, à bord de petites embarcations et au péril de leur vie, utilisant un détroit où le trafic est dense et les courants forts.