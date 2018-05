Mandat d'arrêt international contre Valtonyc, un rappeur espagnol condamné pour apologie du terrorisme

Dans un tweet publié mercredi, Valtonyc avait laissé entendre qu'il ne se laisserait pas interpeller pour aller purger sa peine. "Demain est le jour", a-t-il écrit. "Demain, ils vont abattre la porte de ma maison pour me mettre en prison. Pour quelques chansons. Demain, l'Espagne va se ridiculiser une fois de plus. Je ne vais pas faciliter les choses, désobéir est légitime et obligatoire face à cet Etat fasciste. Personne ne se rend ici."