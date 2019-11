Manifestant blessé par balle, homme transformé en torche... nouvelle journée d'extrême violence à Hong Kong

L'ex-colonie britannique vit depuis cinq mois sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des manifestations quasi quotidiennes, et de plus en plus brutales. Ce lundi en est la démonstration la plus édifiante avec une succession d'événements tragiques, laissant augurer du pire pour les jours à venir.

La propagation de cette vidéo du manifestant touché dans la matinée par un tir de policier des tirs a poussé de nombreux employés à se révolter et à descendre dans les rues au moment de leur pause déjeuner dans le quartier commerçant de Central, qui abrite nombre de grandes entreprises étrangères et de boutiques de luxe.

De là où nous sommes, via les réseaux sociaux, on assiste impuissant à des visions d'embrasement délétère qui rendent compte de l'état de Hong Kong en pleine convulsion sociale. A travers les vidéos à des personnes sur place et largement relayées, on peut voir des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc tirées par la police dans de nombreux quartiers pour tenter de disperser les protestataires, et notamment sur des campus.