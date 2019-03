Algérie : une avocate suisse demande la mise sous curatelle d'Abdelaziz Bouteflika

Le président algérien étant actuellement en Suisse, Me Saskia Ditisheim estime que le tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève est, de fait, compétent pour "prononcer une mesure de protection à l’endroit de M. Abdelaziz Bouteflika". Dans sa requête, elle argumente : "Il est évident que le président algérien est à ce jour incapable de discernement, dans un état de santé très précaire et que tous ses actes (…) ne sont pas effectués par lui-même mais par son entourage politique et familiale". D'où la demande de nomination d'un curateur.





Selon l'avocate, s'il est nommé, ce curateur serait chargé de protéger les intérêts du chef d'Etat et "obtenir une attestation médicale concernant Monsieur Abdelaziz Bouteflika se prononçant sur ses aptitudes à gouverner un pays". Des aptitudes qui sont au cœur des interrogations du peuple algérien depuis des années. Victime d'un AVC en 2013, le président demeure très affaibli et victimes de séquelles importantes.