Ce qu'il faut savoir sur Rachid Nekkaz, "l'indésirable" candidat à la présidentielle algérienne

La médiatisation, Rachid Nekkaz, en est un fervent adepte. Outre son parrainage déchiré, Nekkaz s'illustre par des coups d'éclat retentissants. En 2011, il a déversé l'équivalent de 10.000 euros en pièces de 1 euro devant le siège du Parti socialiste pour protester contre la cotisation nécessaire demandée par le parti pour voter lors de la primaire. Lorsque Dominique Strauss-Kahn est arrêté, il propose de régler à hauteur de 50.000 euros la caution de sa libération.





En 2014, il est condamné par un tribunal d'Ivry-sur-Seine pour avoir loué des logements "indignes". Il doit alors rembourser l'intégralité des loyers perçus et des dépôts de garantie de deux locataires et s'acquitter de dommages et intérêts, pour un total d'environ 15.000 euros. Le tribunal avait également ordonné au chef d'entreprise de reloger les deux plaignants sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour. Ces derniers louaient, pour 770 et 780 euros par mois hors charges, des studios d'environ 20 m2 situés au sous-sol d'un pavillon, lui-même divisé en quinze logements. Rachid Nekkaz avait fait appel.





"Dès que la justice entend Rachid Nekkaz, elle me fait payer mon combat sur le niqab", avait-il estimé. La même année, il avait entamé une grève de la faim"pour soutenir Karim Achoui", lui-même en grève de la faim afin de "demander sa libération immédiate et rappeler à l'ordre ceux qui sont détenteurs de la justice en France, la Garde des Sceaux et le président de la République". A ses yeux, la décision de la cour d'assises était "illégitime, Karim a été emprisonné sans preuve objective (...) et, si l'on juge les gens en se basant sur des hypothèses, des soupçons, l'Etat de droit est en péril".