Manifestations à Hong Kong : des députés LaREM dénoncent le "silence assourdissant" en France

"Il n'est pas question de donner des leçons à quiconque", s'est défendue la députée Sonia Krimi, l'une des signataires, mardi sur LCI. "Chaque pays a eu dans son histoire à faire face à de telles aspirations. En France également, des mouvements revendicatifs nous obligent à plus d'écoute, plus de débats, plus de démocratie", a-t-elle ajouté, récitant mot pour mot un passage de la lettre ouverte qui fait référence au mouvement des Gilets jaunes en France.





Selon la députée de la Manche, qui s'est refusée à interpeller le gouvernement français sur le sujet, il ne s'agit pas de demander à la France "de taper plus fort sur la table", "mais d'acter nos différences, dire ce qu'on peut ou ce que l'on ne peut pas accepter". "Chacun jouera son rôle", a-t-elle ajouté. "Les ministres joueront un rôle diplomatique, les parlementaires porteront la voix du peuple."





Selon un communiqué du ministre des Affaires étrangères publié en juin, à l'occasion d'une visite en France de la dirigeante Carrie Lam, plus de 14.000 ressortissants français y vivent actuellement. "Les exportations françaises ont presque doublé en dix ans", se félicitait le communiqué, précisant que "la France est le 8e investisseur étranger et le deuxième investisseur européen à Hong Kong" et que 800 entreprises hexagonales y sont présentes. En retour, Hong Kong "est le deuxième investisseur asiatique en France".