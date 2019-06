Manifestations à Hong Kong : le pouvoir suspend son projet de loi sur les extraditions vers la Chine

Le pouvoir cède face à la protestation. Après une semaine de manifestations et d'affrontements sans précédent dans l'ancienne colonie britannique, la dirigeante de l'exécutif de Hong Kong a annoncé samedi la suspension du projet de loi controversé autorisant l'extradition de ressortissants vers la Chine.





"Le gouvernement a décidé de suspendre la procédure d'amendement législatif", a annoncé Carrie Lam à la presse. L'exécutif avait déjà annoncé la veille sa volonté de favoriser une désescalade, alors que des alliés politique de la dirigeante la pressaient de revoir la copie sur ce texte. Lors d'une conférence de presse samedi, elle a annoncé que les travaux sur le projet seraient suspendus, ajoutant qu'aucune date n'était fixée pour sa réintroduction. "Le conseil arrêtera de travailler sur le projet de loi jusqu'à ce que nous ayons achevé de communiquer et d'entendre les opinions", a-t-elle ajouté.





"Je suis profondément attristée et regrette que les déficiences de notre travail et d'autres facteurs aient provoqué d'importantes controverses et conflits dans la société, après une période de deux ans relativement calme", a également déclaré la dirigeante. Malgré l'annonce, les organisateurs ont annoncé samedi qu'ils maintenaient la nouvelle mobilisation prévue dimanche.